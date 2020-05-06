周揚青14天前發文掀出與羅志祥9年情變真相，她抖男方不僅用情不專，還愛搞「多人運動」，又點名愷樂是小三之一，而羅志祥（小豬）火速兩次道歉後，愷樂低頭認罪，引來外界好奇周揚青手上是否還有什麼鐵證。今(6日)媒體報導，會讓周揚青收手原因的確是因為小豬的求情，據知爆料當晚，小豬就打給周揚青懇談6小時，不僅承認錯誤，也發誓未來會和愷樂全面斷連。

有網友先前到周揚青微博留言，批評：「你得不到就要把他毀了？」引來周揚青氣憤回應如果要毀掉羅志祥，絕對不是只到今天這步，澄清：「如果他只是單純的劈腿分手，我絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式是因為他行為品質敗壞，道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受害！」

外界盛傳，周揚青僅發了一篇文章就心軟「收刀」主因，與羅志祥求情家人身體不好有關，對此，羅志祥駁斥說：「不好意思，我還是想要澄清一下，我媽媽身體很好，很健康，沒有重病」，也說羅母沒受訪，關於羅母生氣周揚青想毀掉小豬的傳聞全是子虛烏有。

據《鏡周刊》報導，知情人指出真相是羅志祥在周揚青發文爆料當晚就急忙打給舊愛滅火，周揚青大可不接電話，最後還是選擇聽小豬的說法，可見對羅志祥仍有愛，在這6小時內，羅志祥除了不斷道歉，也承諾未來會改過，和第三者愷也不會再「勾勾纏」，才讓周揚青願意閉口，不再多說。

(中時電子報)