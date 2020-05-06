展現對台灣當地人才的重視，Google 今(6)日宣布，將 Google 大學交流計劃 (Google University Relations Program) 帶到台灣，協助才華洋溢的學生建立業界人脈，並幫助他們在電腦科學領域發展過程中能夠持續受到啟發。

Google 台灣董事總經理馬大康博士指出，2018 年 Google 啟動「Google 智慧台灣計劃」，將人才培育列為 Google 在台發展的主軸之一。計畫推動後，這幾年 Google 來持續履行聘用台灣當地人才、與產官學界合作推動培訓計劃、提供免費的線上資源或實體課程。先前，Google 也延續「智慧台灣計劃」的承諾，在4月份啟動數位人才探索計劃。而當前對於台灣市場的最新布局則是將 Google 大學交流計劃 (Google University Relations Program) 帶到台灣。

Google 大學交流計劃從2007年起實施， 2009年開始推廣至東亞地區，已為亞洲多所大學提供實質支援，協助他們發展研究計劃、舉辦學術研討會、校園參訪、提供獎學金等。台灣的許多大學展現卓越的研發成績，在電腦科學領域培育出優秀人才，Google 表示很開心能夠正式在台灣推出這項計劃，協同大學校院拓展在學學生視野，計劃推行初期先開放博士獎學金申請。

為了表揚及獎勵在電腦科學或相關領域，擁有卓越表現的傑出博士生，經符合資格的學校提名申請並通過 Google 評選，即可獲得一萬美元 (約新台幣30萬元) 的一次性獎學金。在為期一年的計劃中，還會指派一位來自 Google 的導師，讓獲選的博士生在研究過程中能獲得適時的協助，即日起開放報名至6月底截止。

此外，Google 大學交流計劃目前也正積極籌備針對台灣的大學生、碩士和博士生的學生旅遊補助金計劃，讓學生們有機會參加全球各地舉辦的國際頂尖電腦科學會議，具體時程將在確定後另行宣布。

Google 指出，Google 大學交流計劃目的在於和台灣的大學校院展開長期合作，幫助學校與學生持續在電腦科學領域不斷精進，未來也將提供更多研究補助計劃，持續培養台灣新一代研究人才。

(科技)