上市櫃公司4月營收將於下周一（11日）截止公告，據統計，在已公布4月營收的127家公司中，就有高達44檔上市櫃公司4月營收月增、年增及前4月營收年增「三增」，表現可圈可點。投資專家指出，4月整體營收表現不佳，但有好業績的公司會搶先公布，值得留意。

依CMoney統計，截至今日計午12點，已上傳4月營收的127家公司中，合一、熱映、宏捷科、生華科、精測、瑞耘、生泰、雍智科技、金居、信驊、晶技、鈺太、光耀、南亞科、義隆、加百裕、全科、聚鼎、台燿、台光電、台虹、璟德、力旺、聯茂、信邦、聚碩、德微、圓剛、邦泰、致伸、圓展、中探針、新普、同亨、禾伸堂、偉詮電、西勝、臻鼎-KY、中砂、牧德、一詮、群電、鴻準、台表科等44檔個股，出現營收三增。

若進一步從上述44檔個股中篩選，4月營收月增及年增均在一成以上，呈現二位數以上優異成長，計有合一、力旺、同亨、加百裕、鴻準、臻鼎-KY、瑞耘、群電、邦泰、致伸、全科、生泰、鈺太、中探針、圓剛、偉詮電等16檔

(工商 )