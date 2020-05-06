因應疫情，中央宣布擴大紓困措施於6日開放辦理，高雄三民區公所一早就有大批民眾前來申請，但大多民眾不了解申請資格，白跑一趟引發民怨，也有特地請假陪太太申請卻撲空，怒轟中央「說的跟做的都不一樣」。甚至有人因不符資格無法申請，氣得當場亮刀作勢要自殘，還驚動警方出面壓制。

根據統計，高雄市三民區公所6日早上湧入大約400多人，欲申請紓困補助的民眾人流不斷，但大約有三分之一的民眾並不符合申請資格，或是到場後才得知需要多項證明，讓許多民眾白跑一趟，面對那麼多民眾，服務人員只能不斷解釋及說明，此次紓困措施引發許多亂象，不僅引發民怨，更累死服務人員。

特地請假陪太太到區公所欲申請紓困補助的沈姓民眾到場後才知道需要多項證明才能申請，讓他們白跑一趟，沈先生表示，蘇貞昌說只要填寫資料就給予補助，現在卻搞得那麼複雜，說的跟做的都不一樣，害他浪費一天假，這個紓困補助搞得大家烏煙瘴氣，根本勞民又傷財。

三民區公所表示，的確有許多民眾不了解申請紓困的相關資格，因而撲空白跑一趟，但他們已經盡可能將人流分散，民眾要申請前都會派相關人員耐心為民眾解說，將具資格與資格不符的民眾區分開來，再進行下一步的申請作業，但還是有少數民眾無法理解，不具資格卻堅持申請，甚至亮刀揚言自殘，區公所立即報警，才化解這場鬧劇。

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(中時 )