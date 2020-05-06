王姓男子前年在奇摩網路的新聞留言「柯文哲真廢物，我也要去炸台北市政府，炸死這些廢物」等文字，台灣高等法院維持原審判決，認為王男行為讓不特定的公眾心生畏怖，依恐嚇公眾罪判刑3月、可易科罰金9萬元確定。

另外，王男因不滿禁煙法案未在立法院立法通過，也在奇摩新聞網站下方留言，罵金溥聰是「金狗男寵」「金狗」等，去年高院認定王男堅拒道歉且否認犯行，依散布文字誹謗罪，判處拘役40天、可易科罰金定讞。

王男留言恐嚇炸北市府部分，高院認為他貼文中所使用的文字，客觀上已屬將對生命、身體及財產為不法惡害相加之意，且其所表明要炸之標的物係針對北市政府，而北市府公眾往來頻繁，該場所一旦遭受恐怖攻擊，衡情將造成嚴重傷亡或財產損失，屬重大之犯罪。

合議庭指出，王男張貼內容使見聞者產生北市政府將遭爆炸之攻擊，在該處辦公之公職人員及前往洽公之民眾恐遭遇不測之聯想，勢必造成公眾恐慌，已足令獲悉該貼文內容之不特定之公眾心生畏怖， 將他判刑3月定讞。

(中時 )