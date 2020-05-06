新冠肺炎疫情嚴峻，重創各產業，為了協助自營作業者或無一定雇主勞工度過難關，勞動部針對投保在職業工會勞保級距2萬4000元以下、2018年未達課稅標準，且未請領其他部會性質相似的補助，就可發給3萬元，但至今已有100多萬人申請，勞動部將向行政院爭取特別預算中額外60億元用來發給自營作業者。

據勞保局統計指出，投保級距在2萬4000元以下的職業工會勞工約有133萬餘人，再用未達2018年個人綜合所得總額未達課稅級距標準，則約有121萬餘人。據勞保局統計，據勞保局統計，截至昨天為止，累計申請「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」件數達103萬1969件、計核付93萬3435件、金額達291億餘元。

但據日前行政院記者會上指出，勞動部僅在自營作業者生活補貼爭取到300億，恐怕會不夠發放，勞動部政務次長林明裕表示，目前發放的錢皆是「移緩濟急」，原訂300億，但目前來看應該會超過，因此勞動部會向行政院額外爭取約60億元特別預算，用來發放自營作業者生活補貼。

(中時 )