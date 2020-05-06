無保工作者紓困補助6日起可請領1萬元，苗栗市公所一早湧入近百人諮詢、申請，但受理僅5件初審符合資格，其餘須補足戶籍謄本、存摺，以及工作證明等相關資料。

無保工作者紓困補助公告一出，苗栗市公所連日來平均湧進逾上百人詢問申請資格與方式，更有民眾拿著身分證等證件就要來領1萬元，第一線公務員只能耐心說明解釋，並提醒民眾，若要申請務必備齊文件。

6日一早，許多民眾前往市公所，帶著文件交送申請書，但因許多人的資料仍不齊全，只能打道回府。公所社會福利課除統一在現場說明解釋外，另也逐一為民眾排解疑難雜症。餐飲自營業者多抱怨沒有營業登記，要怎麼出示工作證明，從事居家打掃的民眾也因工作證明困難而擔心無法請領，十分慌張。

公所指出，申請需填具申請書，準備全戶戶籍謄本、存簿、工作證明等相關文件，若無工作證明則可簽切結書，必要時將做實地訪查，6日截至中午，僅受理5件符合資格，其中多以工時減少為主。

(中時 )