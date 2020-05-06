記憶體封測廠力成（6239）4日驚傳湖口廠區電腦遭勒索病毒攻擊，但公司表示生產僅短暫停工、機密資料皆無影響，受影響程度有限。力成今（6）日股價開低走高，盤中勁揚4.02％至103.5元，站回百元關卡，盤中維持逾2.5％漲幅，位居封測族群前段班。

國內企業近期屢傳遭勒索病毒攻擊，續中油、台塑集團後，記憶體封測廠力成亦傳遭勒索病毒攻擊。消息指出，力成湖口3廠區的電腦4日下午遭勒索病毒攻擊，公司緊急關機後由內部及外部資安人員共同清除病毒、立即展開復原，工廠5日營運逐步恢復生產。

對此，力成發布重訊證實公司伺服器曾遭駭客攻擊，但已逐漸復原、公司機密資料皆無影響。湖口廠區生產作業僅短暫停工，受影響程度有限，目前大多恢復正常，此事件對公司營運尚無重大影響。

力成受惠訂單需求暢旺，2020年首季合併營收創188.11億元次高，季減2.6％、年增達30.3％。歸屬母公司稅後淨利16.33億元，季減21.6％、年增達55.1％，創近9年同期高點。每股盈餘（EPS）2.1元，則改寫同期新高。

展望後市，力成指出，由於各產品線需求仍相當強勁，2020年第二季營運展望正向，預期營收可維持成長，並密切注意新冠肺炎疫情對下半年需求的潛在影響，若疫情影響狀況仍在公司預期範圍內，今年營運仍有望改寫新高。

多家外資出具最新報告，認為力成首季業績表現出色、第二季展望樂觀，雖然下半年展望保守，恐抵銷上半年強勁表現，仍看好長期營收及獲利成長表現，同聲看好力成營運後市，維持既有評等不變、目標價區間為118～129元。

(時報資訊)