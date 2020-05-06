環保署今(6)日召開「台3線新旗尾橋配合河川治理計畫改建橋樑工程」專案小組第2次初審會議，在開發單位承諾在舊橋拆除混凝土廢棄物處理、物種監測及施工期間環保措施等補充詳細資料下決議補正後通過，日後將送環評大會審查。

新旗尾橋長720公尺，寬26公尺，坐落於台3線與台29線，為高雄旗山、美濃及內門等地區前往高雄市區的聯外道路，但由於本橋梁底高程嚴重不足，歷年颱洪事件時，均有多次封橋？？記錄，僅以清淤方式短期之內對河川通洪斷面有所改善，但不久土石又會回淤，故需辦理橋梁抬高改建工程。

拆除舊橋衍伸廢棄物部分，雖然開發單位列出混凝土將用於施工便道路基回填、鋼筋載至鋼鐵加工廠回收再製等，但環評委員江康鈺指出混凝土廢棄物粒徑大小不盡相同，前置處理如破碎等需再補充說明。

環委李培芬說，生態監測不用每個項目都做，但可以針對指標項目或物種來做，例如蝙蝠佔了哺乳類總數的一半以上，蝙蝠就是一項重要的環境指標，另外蝙蝠涉及「新冠病毒起源說」，多些監測資訊也是幫助台灣對蝙蝠有更多了解。

另有環委表示，針對施工期間交通環境保護措施，開發單位指出將於施工期間每日總洗掃距離為3.8公里，以全數減量或抵換本次施工作業及車輛轉移所增加的粒狀污染物排放量，然而也建議施工車輛應符合第4期排放標準，或3期排放標準加裝濾煙器。

另外施工期間上下游水質監測計畫及擾動水質時，後續應變措施(如停工機制）及環境影響監測都應補足。

開發單位承諾將對環委提出建議比照辦理，並補足詳細資料，經環委決議補正通過，並將全案送至環評大會審查。

(中時 )