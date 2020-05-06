民眾湧入嘉義市西區公所申請中央紓困一萬元。（廖素慧攝）

婦人情緒激動抱怨為領紓困1萬元跑三、四趟。（廖素慧攝）

中央擴大紓困，6日起無保工作者可以申請領1萬元，嘉義市東、西區公所設立專區辦理，有小攤販情緒激動，破口大罵為了領1萬元跑了三、四趟，要求要有攤子的照片、存摺資料，但承辦人員也飽受壓力，有苦難言。

市長黃敏惠說，中央的政策地方一定配合，但中央與地方要有密切溝通、連結的管道，不要讓地方政府看新聞才知道，中央要把配套做好再公布，否則民眾期望高，失望落空大，傷害大，造成亂象，而且第一線層公務人員無所適從，還要承受民眾的情緒。

黃敏惠說，為了不讓民眾跑來跑去，市府整合社會處、民政處、公所及相關單位的資源及人力，在東西區公所設立專區，社工支援協助民眾申辦紓困金，只要民眾寫得出來與疫情相關，市府會受理。

西區公所表示，此次中央紓困1萬元申領的很重要條件的是「要能有證明無工作與此次疫情有關」，所以請民眾提出相關證明資料、照片。

(中時 )