中央近日接連推出不同的紓困方案，但有些過於倉促、有的程序過於繁瑣，引發民怨，許多人根本搞不清狀況，新北市長侯友宜6日針對此事呼籲，中央在推行紓困辦法的時候，應該先與地方討論，否則過於倉促，恐造成事倍功半，也建議中央將紓困方法簡單化，讓民眾能快速領到紓困金。

侯友宜指出，紓困方案若很複雜，市府就必須為同仁做教育訓練，這都需要時間，希望中央未來將程序簡單化，例如可用電子化的方式，讓民眾查詢自己是否符合申請資格，又或者是被排富條款排除的對象，簡單快速又便民。

有媒體詢問，中央連日公布的紓困方案訊息不清，許多市民都不瞭解詳情，甚至稱呼是「滾動式折磨」侯友宜回應，中央只要公布政策，地方一定會全力執行，有時程序難免不週全，但為了解決基層民眾的苦，他們一定會與市民站在一塊，把事情做「盡善盡美」。

侯友宜補充，滾動式修正是指面對疫情產生變化時，政府會改變防疫作為因應，但對於紓困，他們絕對執行到底，讓人民有感，而且要快速、一次到位，「當疫情趨緩的時候，再來一起拚經濟」。

(中時 )