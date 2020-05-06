警方發現迷失山區的李男，順利將他救援下山。（翻攝照片／林雅惠傳真）

高雄市旗山區67歲李姓男子日前一人登山遊玩，不慎造成左手骨折，因不知身在何處，只知距離多納溫泉約有10分鐘路程，員警接獲協尋報案後找到李男，發現他緊抱著一棵樹，人快要掉下懸崖了，情況危急，立即以吊掛方式將他救下，送醫治療後已無大礙。

六龜分局多納派出所於日前中午12時30分許接獲家住旗山區李姓遊客報案，稱獨自一人登山遊玩，不慎造成左手骨折，且迷失山區，值班巡佐李志能受理後立即先以手機聯繫李男，並請他用Google手機定位及顯示該地區圖貌。

李男告知其由多納溫泉向下游行走的資訊後，搜救小組循著溪床向下游搜尋，最終在下午2時許在相距多納溫泉區300公尺處，一處高約15公尺懸崖發現他，只見李男緊抱著一棵樹，人就快要掉下懸崖了，情況危急。

由於李男手部骨折且該處懸崖危險性高，救難人員決定以吊掛方式將傷者救下，經檢視其左手肩胛骨骨折，經包紮並送旗山醫院治療後已經無礙。

警方表示，適逢梅雨季節山區氣候說變就變，外出遊玩為避免發生意外最好結伴同行有所照應，切忌獨自一人進入山區。

(中時 )