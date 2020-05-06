中選會表示，有關高雄市第3屆市長罷免案投開票所場地洽借，依據高雄市選舉委員會5日統計，已完成洽借的投票所數有1622所，尚有201所未完成洽借，完成洽借的比率為88.97％。而三民、鳳山及苓雅3區未完成洽借的201所，絕大多數均是向市立學校洽借未果。

中選會說明，昨發布高雄市第3屆市長罷免案罷免公告，公布投票所洽借情形，並於同日啟動投票所備援方案，包括洽借中央機關、國立學校、公營事業場地、公開徵求民間提供場地或於適當場所搭棚等。經過高雄市各區公所的努力，洽借進度有大幅進展，依據昨日統計，已完成洽借的投票所有1622所，尚有201所未完成洽借，在行政區部分，包括前鎮區等35區已完成洽借，僅三民、鳳山及苓雅3區未完成洽借，其中三民區有91所，鳳山區有74所，苓雅區有36所。

中選會表示，非常感謝高雄市各區公所、市立各級學校以及中央機關、國立學校、公營事業等的全力協助與配合，讓投開票所設置作業有進展，選務工作可以順利推動。至於尚未完成洽借的三民、鳳山及苓雅3區，中選會也請該3區公所繼續努力，克服困難，儘速完成目標，高雄市選舉委員會將在5月11日公告1823個投票所設置地點。

中選會指出，三民、鳳山及苓雅3區未完成洽借的201所，絕大多數均是向市立學校洽借未果，為了保障市民權益方便市民投票，中選會籲請各該學校能再予考量。至於學校及學生家長關心的防疫工作，該會與高雄市選舉委員會已做好萬全準備，一定會落實辦理各項防疫措施，讓市民安心投票，倘各界對防疫措施再有建議意見歡迎提出，也會積極研議加以採行。

(中時 )