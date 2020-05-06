曾經在中職掀起「曼尼旋風」的前大聯盟等級洋將曼尼（Manny Ramírez）近日透露想回台灣打球，此番言論受到外媒關注，今日大聯盟記者海曼（Jon Heyman）再度爆料，味全龍提出希望曼尼來當教練，不過他仍想當球員，還提到想接觸中信兄弟尋求機會。

海曼在推特上指出，他與曼尼的兒子連繫上，並告訴他味全龍與曼尼討論來台執教的想法，雖然曼尼仍願意，但他最希望的還是上場打擊，「就算今年不行，2021年也可以。」

曼尼兒子相當支持老爸，即使曼尼已經47歲，以球員來說相當高齡，不過一再強調「他狀況相當棒」，希望能爭取讓曼尼回到球場的機會，此外也透露，曼尼也想接觸中職其他隊伍，包括中信兄弟，來尋求打者身分的新球季。

不過日前各球團受訪是否隊曼尼有興趣時，都否認此想法，目前一軍各隊都已達到4名洋將上限，先前兄弟領隊劉志威曾說，「現有洋將配置符合球隊需求。」此外中職目前打高投低，各隊洋將都是找投手，但自責分率成績也不盡理想，各隊對於外籍打者需求不高。

(中時 )