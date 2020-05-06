高雄罷韓投票所短缺，昨（5）日中選會召開記者會，宣布啟動備援計劃，目標在5/9前達成1823個投開票所。對此，「白眼女神」時代力量高雄市女議員黃捷，今日在臉書發起募集投開票所設置地點，更引用心經呼籲韓市府，早日拋下執念，成就眾人之事。

黃捷在臉書表示，今日向中選會確認，目前還差200多個投開票所懸缺，並陸續向里長了解，原本用來當投票所的學校、宮廟，在市府施壓下都不敢借，造成基層里長很大的困擾。

罷免案已成立，黃捷認為，無論是挺韓或罷韓，都需要投票，里長業務量已經很大，學校、宮廟在借與不借之間也很為難，因此用韓國瑜市長最愛的心經，呼籲韓市府，「無苦集滅道、無智亦無得，以無所得故、菩提薩埵」，早日拋下執念，成就眾人之事。

黃捷已向各場所、宮廟洽談中，也號召大家，若有符合條件的空間，且可於6月5日、6日出借兩天，請盡快和高雄市選委會聯繫，也可以直接跟她連繫，「韓市府不做，我們就自己來！」

台北市議員鍾小平指出，能解決投開票所爭議的人是陳時中。（資料照／張穎齊攝）

不過，對於投開票所爭議，台北市議員鍾小平在政論節目上指出，真正能解決問題的人是陳時中，因目前規定防疫期間「室外500人、室內100人」，在修正前罷韓怎麼辦都會有爭議，因一個投票所動輒會有破千人進出，有違防疫規定。

另外，中選會強硬態度，有網友看不下去表示，「如果投完沒幾天就出現高雄染疫…誰的責任大家應該都很清楚了吧」、「那就請民進黨叫中央疫情指揮中心下令全台解除管制，這樣就不會有任何理由阻礙投票所的設置！」「既然是高雄選委會的責任制，那中選會這樣積極，所為何？」

(中時電子報)