皮卡風正夯，福特六和今天一口氣推出New Ford Ranger職人型、全能型以及配備升級不加價的運動型，廠方不僅順勢重新調整車型命名規則，商品定位也更加清晰，售價依序為104.8、119.8、149.8萬元，不過受到新冠肺炎疫情影響，首批New Ford Ranger的職人型與全能型總共只有120台，數量有限，業者也開出本月入主享頭款5萬元、首3期免付的優惠方案。

New Ford Ranger運動型升級為投射式LED頭燈以及全新式樣的Wildtrak專屬18吋鋁合金輪圈；New Ford Ranger職人型定位為專業工作者最理想的事業夥伴；全能型外觀承襲Ford Ranger美式硬漢風範，雄渾的中央單幅雙肋式水箱設計採用鍍鉻處理，前保桿採用車身同色設計。

比較特別的是，New Ford Ranger職人型採用一廂半車身座艙與中央對開式車門設計，2+2四座空間配置提供彈性乘坐應用，但受惠車艙體積縮減，車斗平台空間擴大到288平方公尺的載物面積，最大載重亦提升至1125公斤，貨斗前方配有車身同色金屬格柵貨架、車斗兩側各有4個綑綁繩固定勾、車斗內有6處車斗固定扣環，能輔助綑綁固定承載之貨物，切合專業工作者的應用需求。

New Ford Ranger全能型採用完整雙廂五人座配置，擁有約2.52平方公尺的車斗空間，以及最大達1085公斤的載重能力，並配有車身同色金屬頭立式格柵貨架、3對車斗綑綁繩固定勾、6處車斗固定扣環等便利載物設計。車室內搭載彩色4.2吋雙液晶螢幕與多功能方向盤，以及SYNC 3娛樂通訊整合系統，支援Apple CarPlay與Android Auto智慧型手機連結，以滿足工作與休閒並重的兩用買家需求。

動力輸出方面，New Ford Ranger職人型、全能型配置擁有VGT可變幾何渦輪增壓技術的2.0L柴油渦輪引擎，可創造出170ps/42.8kgm最大動力；New Ford Ranger運動型搭載2.0L直列四缸柴油雙渦輪引擎，可輸出213ps/51.0kgm最大動力，3款車都配置十速SelectShift手自排變速箱。另外，運動型車身採用高靜肅性隔音玻璃與ANC主動式降躁系統，可提供寧靜車室品質。

(中時 )