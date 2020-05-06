台北市店面市場空置率增加，投報下降，不少店面投資人轉向新北市尋寶，今年前兩月就有2筆破億店面交易。板橋文化路二段、新埔站附近，4層樓近百坪透店交易，總金額1億1668萬元，目前由房仲門市承租；而新店中興路二段「台灣科技總部」商辦1樓，總價高達2億7465萬元，創實價以來新店最高總店面，而店面目前由台灣企銀承租。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，新北億元店面夯全因在地商圈「客源穩、空置低、投報佳」。店面投資人不僅看租金投報，也重轉手增值空間，因此過去財力豐厚的買家多半偏好北市觀光商圈的金店面，不過近年在觀光業趨緩，商圈不振，店面租金投報下調的情況下，反倒讓區域成熟商圈穩定收租型的店面崛起，新北市商圈店面雖然增值較慢，但因不受國際觀光客源影響，商圈人流穩定，店面空置率低，投報佳，因此逐漸讓店面投資人捨北市，取新北，做中長期投資。

台灣房屋板橋特許加盟店店東賴玉枝也表示，文化路二段近新埔站，機能完整，交通方便，匯集消費人口，而透天店面一樓可做店面，樓上可當辦公室，外牆還能做廣告，出租效益佳，在板橋釋出有限，加上附近的新成屋及預售屋拉抬土地價格，因此透店身價不錯，目前租金行情約為20萬元，換算投報率落在2~2.2%之間，吸引長期持有者進場。

觀察2019年的新北市破億店面，全年僅５筆，且總價都僅在１億元左右，其中有2筆在新店，包括中興路三段，「京澄檜道」1樓，目前由直銷品牌美樂家承租；捷運七張站旁「環遊市西華館」1樓店面總價1億200萬元，目前出租給全家超商。

新莊中和街一筆大樓3層樓三角窗店面去年10月交易153.8坪總價1億100萬元，目前為高雄知名的正忠排骨飯開設之新莊分店；另外有一筆在林口文化路二段「九揚香賓」，目前由雄獅旅遊承租；一筆是板橋合宜宅「日勝幸福站」1樓店面，全聯超市已進駐。

張旭嵐表示，從去年到今年的７筆破億店面交易，除了一間為透天店面，其餘都是大樓1樓店面產品，看重的就是商辦大樓或住宅社區自帶的人流，具穩定消費力，且新北高總價店面交易多半坪數超過百坪，吸引民生消費型的連鎖品牌在新北各區展店規劃，不僅付租能力高，租期也長，也讓房東可以長期安穩收租。

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(中時電子報)