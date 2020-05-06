台中市議員施志昌6日於台中市議會專案報告中，針對農產品行銷提出應把農業生產、產品研發與銷售市場直接結合的概念；他認為，外銷很多時候被農產品的量所限制，但小農的農產品若要進入市場增加銷售，可以透過與業者合作研發相關產品，打入成熟的消費市場。

施志昌指出，目前農產品的加工研發等，幾乎都是與農會合作，當然，很多農會的產品是很好的，但銷售上的通路則有所限制。農業局常常說要拼外銷，可是實際上1年也才3億，而且品項也非常少，這當然牽涉到產量的問題。對於一般小農較難產生助益。

施志昌認為，農特產品也可以與店家合作，例如飲料店、甜點咖啡店等，直接把「農業生產、產品研發與銷售市場」結合起來。以手搖飲料店來說，街頭巷尾都有手搖飲料店的蹤影，路上見到人手上一杯，去年全台飲料店的銷售業績也近千億，在競爭激烈的市場下，每個店家都是求新求變。

施志昌說，像現在有很多手搖飲料店、甜點咖啡店等業者都主動深入產地，跨過盤商與農民合作直接採購，不僅讓其飲料有特色，更也讓農民擁有穩定客源。他也舉例，清水就有廠商與小農合作開發地瓜片打入超商通路，直接的幫助農民農產品的銷量。

施志昌建議，市府可以主導農民、業者之間的媒合與合作，農業局也盤點了很多台中農產，經發局也有許多像是相關的補助和貸款，農業局可以在直接媒合農產品，而經發局可以找尋願意開發新產品的業者。

另一方面，亦能夠把目前我們既有農特產品的研發成果，可直接技術轉移給業者，讓業者減少開發過程人力、時間及金錢的投入，但相對的業者必須要用我們台中市所生產的農作物來進行生產、加工銷售，進一步穩固台中農產品的銷售。

(中時 )