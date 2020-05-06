疫情帶來不確定性，讓部分投資人轉向避險資產，根據外媒報導，多家對沖基金認為，各國央行印鈔不手軟，將讓貨幣貶值，黃金成為「最被低估的資產」之一。億萬富翁Paul Singer也指出，股市將可能從2月高點重挫至少5成，但黃金合理價值則是現在的數倍之多。

外媒報導，大量對沖基金公司在今年押寶黃金，包括Elliott Management、Caixin Associates及Dymon Asia Capital，今年都因為押注黃金而取得獲利。數據顯示，到目前為止，黃金已上漲12%。

其中，Elliott Management的創辦人Paul Singer表示，「由於各國瘋狂印鈔，將使貨幣貶值，因此，黃金是這世上最被低估的資產之一，其合理價位將是目前的數倍」。據了解，歸功黃金帶來的利潤，Singer的基金第一季已漲約2%。

值得注意的是，Paul Singer曾在4月表示，全球股市最終可能會較2月份的前波高下滑至少50%。

從疫情爆發以來，其實許多專家都看好黃金的避險特性，以及認為各國央行的印鈔舉動、低利環境，都會成為金價的推手，美國銀行上月就預測18個月後，黃金有望上看3000美元；瑞銀也在上周提出，金價可能從當前水平再漲約5%。

(中時電子報)