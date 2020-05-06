因《夫妻的世界》在台灣掀起了正宮和小三、渣男互撕的話題，青龍影后曹如晶在《寄生上流》後最新戲劇《99億的女人》，飾演被丈夫家暴，對人生絕望，又被財閥閨密瞧不起的女人，最後竟出軌閨蜜的丈夫尋求安慰，還冒出與警察的五角關係，讓觀眾看得直呼過癮。

曹如晶被韓國觀眾票選因信任觀看的女演員，在《99億的女人》中飾演女主角鄭瑞妍，一個每天要打三份工貼補家用的已婚婦女，回家還要伺候陰晴不定的丈夫洪仁表（鄭雄仁 飾），另一半還會將她鎖在冷凍庫、抓頭撞洗手台、半夜沖冷水鎖在陽台、全身綁起來用砂紙磨腳背等等恐怖行為。

曹如晶演出的鄭瑞妍當初為了脫離父親的擺佈，沒想到又入了另一個坑，日復一日身心受虐，婚姻不幸褔的她出軌了，還是她財團閨密尹熙珠（吳娜拉 飾）的老公李在勳（李知勳 飾），而李在勳在太太前唯唯諾諾，私下卻和鄭瑞妍取暖擦出火花，使一對好朋友突變成正宮與小三的角力戰。

《99億的女人》將於5月7日起，平日晚間七點，龍華影劇台MOD354頻道播出，全台電視首播。

(中時電子報)