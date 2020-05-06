鹿港鎮公所再大門口設諮詢櫃台。（吳敏菁攝）

急難紓困擴大放寬對象，彰化縣各公所都大排長龍，想要申請都疑難雜症一大堆，「我打零工不知都是現領，到哪裡去拿薪資證明呢？」「自己賣水果哪裡有證明？」更有不少詢問是中低收難道就不領嗎？各公所作法不一，彰化市已經受理200多件，鹿港鎮公所則2件，各公所都疾呼不知怎麼辦？縣府今早也和公所緊急照開會議，針對疑難雜症來訂出標準。

彰化市公所從上周一就開始受理，累計受理已經200多件，今年仍有數人來排隊，其中不少也沒有薪資證明，都是簽切決書；鹿港鎮公所則在門口先設諮詢服務台，等備妥相關文件後，再進入公所社會科辦理申請，門口大排長龍，問題一大堆，排了將近100多人，但真正備齊文件到申請則只有兩件。

針對沒有薪資證明和存款證明怎麼辦？縣府和各公所也再研擬怎麼訂出審查的標準來，這次急難疏困，彰化縣分配2700萬元，約可受理近2000件。

彰化縣社會處副處長陳素貞表示，因不少受疫情衝擊陷入困境的邊緣戶，平時工作就不穩定，也沒有固定雇主，根本就無法具體提出工作與收入證明，導致無法照顧到真正需要者，民怨四起，已經動員分散在各鄉鎮市、上千人次的志工，協助民眾添具申請表。

由於這次是中央授命給各鄉鎮市區公所，充當受理申請紓困救助的窗口，並取採書面審核、認定後從速撥款；縣府社會處邀集各公所承辦人員開會後，則籲請比照勞工處，針對自營業者採取從寬認定標準。

(中時 )