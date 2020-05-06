北韓最高領導人金正恩神隱3周後，近期才現身，如今最新衛星照曝光，平壤近郊出現一座即將完工的彈道飛彈新基地，預計年底或明年初就會啟用。
綜合韓聯社、路透社報導，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越緯線」（Beyond Parallel）5日在官網出具新報告，指出最新衛星畫面顯示，平壤順安國際機場附近、位在平壤西北方17公里的「新裡」（Sil-li）發現一座即將完成的彈道飛彈相關設施。
報告指這座設施大約於2016年中期以後動工，主要由3座大型建築物、大規模地下設施、鐵路及客運站，以及住宅區組成。當中，高度最高的建築物可以容納包括北韓威力最強大的「火星-15號」洲際彈道飛彈在內的各類彈道飛彈；此外，地下設施範圍之大，除了足以容納北韓所有已知的各類型飛彈外，它們的發射器以及相關的運輸車輛也能容納。
報告指出，這處設施至今未對外曝光，因此尚不清楚具體功能，不過因為附近有飛彈零件製造廠，加上觀察設施的規模以及布局特色等，推測這處設施是為了彈道飛彈發射計畫而設計，主要功能可能是用來組件附近工廠生產的零件，或是存放飛彈及發射器等武器。
北韓於2017年11月試射成功「火星-15號」（Hwasong-15），美國也於去年7月首度承認「火星-15號」的射程範圍能覆蓋美國全境。
針對報導，南韓統一部發言人不願回應。
文章來源：Facility near Pyongyang airport linked to North Korea's missile programme, U.S. think-tank says
文章來源：消息：朝鲜平壤附近导弹后勤基地即将建成
(中時電子報)
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