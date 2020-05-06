新冠肺炎疫情衝擊觀光業，交通部長林佳龍今天在台中市表示，航空業幾乎剩不到1成、大眾運輸減3成、旅宿業剩1成，旅行社幾乎沒有業績，以全年度來看，上半場是全球性影響，政府透過紓困措施挺觀光業，等待疫情穩定，希望下半場能夠「反敗為勝」，相信國人也會拚觀光愛台灣。

台中市國際觀光發展協會舉辦第5梯次「觀光人才培訓及產業升級轉型課程」，6日在台中市全國大飯店開課，交通部長林佳龍到場視察，為學員加油打氣。

林佳龍受訪時表示，觀光產業產值受到疫情嚴重衝擊，航空業幾乎剩不到1成、大眾運輸減3成、旅宿業只剩1成、旅行社幾乎沒有業績。他指出，以全年度來看，上半場是全球性影響，政府透過紓困措施挺觀光業，觀光業者也可以挺員工；等待疫情穩定，希望下半場能「反敗為勝」。

林佳龍說，交通部紓困措施分3個月及6個月的應變計畫，也有可能在國際疫情趨緩前，國內就可提早復甦，只要國內旅遊做得好，就可以補回來之前的損失，不過，一定要先把防疫做到滴水不漏。

對於台南市長黃偉哲喊出「拚觀光一條龍」，林佳龍回應指出，觀光產業要整合成區域聯盟，由地方與中央一起推動，在復甦階段以「防疫旅遊」打先鋒，規劃以觀光業從業人員作為踩線團基礎，相互觀摩，也順帶幫旅遊健檢。

林佳龍表示，「防疫旅遊」可以選擇非假日，不但觀光業有一定客源，同時也有防疫示範作用。中央流行疫情指揮中心可以適時決定，從「防疫旅遊」進一步到「安心旅遊」；交通部也有編列預算擴大國旅，振興台灣觀光業，當打開國門的時候，也有相關規範可以遵行。

因應疫情近期無本土案例，民間出現「開放旅遊」意見。林佳龍也回應指出，一切還是要做好防疫，希望國人還是持續保持警戒、落實防疫措施，遵循指揮中心及1968APP提供相關資訊及建議，讓指揮中心更放心，才能更放鬆。

(中時 )