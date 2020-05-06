國際貨運承攬業者捷迅(2643)今公告109年第一季合併財報，每股盈餘(EPS)1.10元，年成長100％，連續第8季成長，而營收也創歷史新高，達7.86億元，年增23.77％。對於第二季發展，捷迅發言人葉子菁表示，新冠肺炎疫情讓供應鏈轉移，消費習慣轉變，航空貨運美國線運價本月12日要再漲價，承攬業調整應變能力要很強，才能維持獲利水平。

葉子菁表示，由於現在航空運價居高不下，市場上航空艙位爆滿主要以運送口罩、防護衣與呼吸器醫療物品為主，且各國因疫情狀況多在居家上班辦公，伺服器及筆記型電腦需求大增，但這樣的現象可以持續多久則有待觀察；反觀其他民生必需品或材料、物件因為無法負擔高漲的運費成本，目前出貨量銳減，若運價持續維持在高檔，那後續發展就不樂觀，只能等待運價鬆動後讓市場供需重新洗牌。

除此之外，因為疫情因素影響空運航班減班或停飛，造成艙位爆滿進而運價高漲，使原本傳統電商走空運快遞方式進口來台，近期多改由海運快遞方式為之，從今年初起海運快遞進口貨量及包裹件數數量不斷翻倍成長，但這個現象會在疫情後消失，抑或使消費者習慣以海運快遞運送的等待時間，從而形成新的購買習慣，目前仍在觀望中。

目前空運市場運價仍在上漲，華航與長榮已通知5月12日要調升美國線運價，目前每公斤已經要3百元台幣，外加17元油料附加費，估計這一波有可能加價50元台幣。疫情前美國線旺季運價在100台幣左右。

(工商 )