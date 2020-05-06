可成(2474)在公布首季財報後，股價連續3個交易日挑戰半年線。美系外資認為，可成持續改善毛利率，下半年毛利率將重返30%之上。給予可成「買進」評等，目標價250元。

可成第一季營收新台幣176.2億，雖受疫情影響，但因第一季整體市場需求成長帶動年增11.5%。第一季雖受疫情影響稼動率，可成毛利率24.4%，仍相對平穩；至於營業利潤率16.1%，較去年同期增加0.7%；稅前淨利53.8億，年增74.4%，主要為營業外收入影響，包括匯兌收益以及利息收入；稅後淨利(歸屬業主)39.2億，年增131.2%；主因毛利以及業外收入增加；今年第一季EPS 5.09元，較去年同期大幅增加131%。

外資近期並未在可成有大金額的進出，持股比約維持在61%~62%。

美系外資指出，蘋果在4月15日發布的iPhone SE2，其帶動可成營收動能可望延至第二季，iPhone SE2預料將會對可成毛利率帶來貢獻。至於市場擔憂iPhone下半年的新產品因疫情而遞延，外資認為，可成主要是聚焦在主流和鋁合金機殼的機種（價格區間在700~800美元），因此就算總經和市場終端需求轉弱致iPhone新品遞延，可成受到的衝擊也會比同業來得輕微。

(時報資訊)