行政院1萬元擴大紓困方案今開跑，嘉義縣18鄉鎮公所陸續湧現人潮，但不少人聽到要資格審查都氣噗噗，還有民眾開駡「怎麼跟蘇貞昌講得不一樣？」，或質疑「賣玉蘭花可以請，我賣菜為何不行？」，盡管承辦人員委婉解釋，部分民眾還是不埋單，怒批承辦人員刁難、裝肖偽，基層人員無辜變受氣包，相當無奈。

各地紛傳紓困之亂，怨聲載道，有公所直言「中央沒配套就先講大話，根本是想累死基層」，也有公所抱怨，由基層人員來認定誰能領到1萬元，壓力大又費時，倒不只請中央直接提供名單，否則民眾不明就理興沖沖來申請，結果大熱天出門卻白跑一趟，火氣肯定不小，形同擾民。

嘉義縣長翁章梁建議中央，既然紓困有對象、有條件限制，中央可以透過現有大數據撈資料，符合資格者就直接通知、發錢，沒辦法撈到的民眾再採申請制，盡量簡化程序才能便民，尤其政策推出前，應該要讓農漁會、公所等基層人員了解政策狀況，甚至辦說明會，才能讓第一線人員對民眾有好的說明，減少民怨。

(中時 )