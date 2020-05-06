從紓困消息傳開後，恆春鎮公所的電話幾乎天天被打爆，直接跑到公所詢問的更是多。（謝佳潾攝）

從紓困消息傳開後，恆春鎮公所的電話幾乎天天被打爆，直接跑到公所詢問的更是多。（謝佳潾攝）

萬元紓困申請首日，恆春鎮公所湧人潮，連超過65歲的老人家也上門申請，而他們雖不符規定，但卻是讓第一線人員最為其抱不平的，他們多為隔代教養的生產主力，不是務農就是打零工，不過卻因年齡限制、提不出工作證明而無法受惠。

從紓困消息傳開後，恆春鎮公所的電話幾乎天天被打爆，直接跑到公所詢問的更是多，而綜觀民眾提出的問題，無外乎也體現了恆春的在地問題，多數人都是打零工，不是農作就是民宿房務，再者，鄉下地方的隔代教養普遍，超過65歲的老人家幾乎是家中經濟來源，但他們卻因不符資格而無法申請。

恆春鎮公所指出，很多民眾都問「我打零工怎麼提出工作證明」，而承辦人員也不諱言地說，「我們真的也想問」。公所人員私下抱怨，中央政策規定籠統，根本沒有一套很準確的依循法則，實在很難依法行政，且規定事項實在不符合偏鄉的實際狀況。

1名承辦人員發現，打零工的民眾提不出工作證明，有很大因素是雇主不敢開證明給他，怕會有後續查稅等問題，此外，需附上全家所得證明也是民眾困惑之處，有阿婆問：「我兒子有賺錢，但是沒有養我，我要自己工作養活自己，那該怎麼辦？」

他說，公所這幾天為了萬元紓困真的忙到人仰馬翻，說不抱怨是假的，但當面對民眾的無助卻無法幫忙解決時，那種無奈感更累人，希望中央能再確實訂出適宜合宜且明確的紓困方案，否則只會淪為擾民。

(中時 )