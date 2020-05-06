九旬翁長途尋親累倒路邊暖警救援。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名家住花蓮縣的9旬林姓老翁，5日晚間獨自一人乘坐火車至桃園尋親，但迷路加上盤纏用盡，致無法聯繫親人，一個人呆坐在基督堂前直到6日凌晨，就在徬徨無助之際，恰巧巡邏員警經過，即時拯救受難的老翁。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住花蓮縣秀林鄉的9旬林姓老翁，5日晚間趁著家人不注意，獨自搭乘火車至桃園想找多年未見的表妹及教會的朋友，但老翁卻忘了住址，於是一個人從中壢火車站下車後徒步往平鎮方向前進，想藉由道路景色喚起記憶，無奈大樓林立，與記憶中的景色已大不相同，最終累倒在平鎮區崇義三街的基督堂前。

當時已是凌晨時分，擔服巡邏的警員劉明有、林家賢及實習員莊才煥恰好經過該地，見老翁獨自一人倒在地上，立即上前關心狀況，但老翁疑似體力不支，面對員警詢問，應答的有氣無力，於是員警趕緊準備麵包及飲水供老翁充飢解渴，且老翁疑似年事已高，略有失智，員警只能從老翁的隨身物品逐一翻找，找尋可聯繫的家屬。

員警從老翁身上找到聖經及ㄧ本記有聯絡資料的筆記本，逐一撥打後，終於聯繫上老翁的家人，家屬接到警方通知，得知老翁平安無事總算放下心中大石，但老翁的家屬均居住在花蓮，一時半刻也無法趕到桃園接回老翁，員警詢問後才知道原來老翁長途跋涉前來桃園是為了尋親，最後也順利聯繫上桃園的家人將老翁平安帶回。

(中時 )