捷迅(2643)公布第1季合併財報，營收創歷年同期新高，獲利同樣表現強勁，年增率達127.24％，每股盈餘1.10元，EPS較去年同期翻倍成長。

捷迅第1季營收營業收入7.85億元，年增23.77％，毛利率11.42％，優於去年同期11.17％，營業毛利0.9億元，年增26.46％，稅後淨利0.33億元，年增127.24％，每股盈餘1.10元。

捷迅表示，由於現在航空運價居高不下，市場上航空艙位爆滿，主要以運送口罩、防護衣與呼吸器醫療物品為主，且各國因疫情狀況多在居家上班辦公，伺服器及筆記型電腦需求大增，不過，該現象可以持續多久則有待觀察；反觀其他民生必需品或材料、物件因為無法負擔高漲的運費成本，目前出貨量銳減，若運價持續維持在高檔，那後續發展就不樂觀，只能等待運價鬆動後讓市場供需重新洗牌。

除此之外，因為疫情因素影響空運航班減班或停飛，造成艙位爆滿進而運價高漲，使原本傳統電商走空運快遞方式進口來台，近期多改由海運快遞方式為之，從今年初起海運快遞進口貨量及包裹件數數量不斷翻倍成長，但這個現象會在疫情後消失，抑或使消費者習慣以海運快遞運送的等待時間，從而形成新的購買習慣，目前仍在觀望中。

(時報資訊)