比特幣近期再成為市場避風港，今早價格再站回9000美元，漲幅在2%左右，板卡概念股中早盤精英(2331)和捷波(6161)漲停逆勢演出！板卡族群中，已經公布首季財報有華擎(3515)和捷波(6161)，2家公布的財報均繳出亮麗成績。

美國總統川普威脅對中國祭出報復性關稅，市場風險意識再度抬頭，避險資金大舉湧入比特幣，加上挖礦獎勵減半在即，二大因素支撐比特幣價，近期更重返9000美元關卡，市場預期5月12日起挖礦獎勵將減半，有助續戰1萬美元大關。

主板廠華擎今年第一季營運交出優於預期成績單，單季EPS達1.55元，為近6年來僅次2018年首季適逢挖礦潮高峰時1.56元表現。華擎單季毛利率與營業利益率雙雙較去年同期回升，分別達17.84％及5.64％，單季稅後淨利年增91.6％、達1.87億元，推升單季稅每股盈餘來到1.55元。

捷波今年首季EPS為0.66元，較去年同期成長60%，單季毛利率與營業利益率雙雙較去年同期回升，分別達30.8%及13.3%，單季稅後淨利年增逾60％、達5275萬元。

法人預估，4月30日發布的英特爾新一代Z490系列主板新品，5月中旬上架開賣後，接續還有AMD的主板新品推出，皆有利推升主機板業者毛利率進一步回穩，並強化獲利能力。

(時報資訊)