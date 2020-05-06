參與反送中來台尋求「庇護」，卻因涉嫌性侵港女同學的馬姓大學生，日前被逮消息傳出後，外界有人質疑為何性侵案件，檢警要去搜索馬嫌宿舍？對此警方6日表示，全案是因為有人檢舉，指馬持有攻擊性武器，檢警才會在逮捕他後，在當事人同意下，前往宿舍查看，果然也發現1把砍刀，以及可發射防暴子彈的空氣槍。

據指出，與馬姓大學生相同狀況，一起來台讀書的女被害人報案，指稱2月底時她與馬餐敘、飲酒，在不勝酒力下，半推半就被帶至賓館發生關係，隱忍月餘後出面指控馬性侵。

檢警6日表示，會查看馬的宿舍，是因為有人檢舉，馬持有攻擊性武器，檢警為了求證，4日在學校逮捕馬後徵得其同意，才到宿舍查看，果然也發現了刀、槍。

警方表示，槍枝是否具殺傷力仍在鑑定中，但按中華民國刑法，非法持有空氣槍，可處3至10年以下有期徒刑，非法持有刀械，可處1年以下有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )