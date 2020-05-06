李千那推出全新單曲〈不敢聽的歌〉，希望這首歌可以在抗疫期間，帶來療癒的力量，一起走過最辛苦的日子。防疫期間她總是口罩和噴霧酒精不離身，就連在健身時口罩也戴緊緊，她還去配了副新眼鏡，減少戴隱形眼鏡的機會，避免接觸眼睛，並且常吃哥哥火鍋店精心調製的「蒜頭蛤蠣去骨雞湯」來增強抵抗力。母親節將至，她也提到很擔心住在日本的媽媽，還有兩個需要上學的孩子，她表示，真的很希望這個世界快快恢復最美好的樣子，「希望〈不敢聽的歌〉可以療癒大家的心，讓我們一起走過最辛苦的日子。」

李千那本來放話宣稱自己沒有什麼歌是不敢聽的，沒想到在錄製這首歌曲時，唱著唱著就突然默默流淚，連拍攝MV時也因為情緒湧上繼續哭，嚇到工作人員不敢喊卡，錄影完畢後，她好不容易平復心情，笑說：「這首歌真的變成我『不敢聽的歌』了。」

她說，「好像每個人在人生中，都有一首影響你很深的一首歌曲」，但她原本覺得自己沒有什麼歌是不敢聽的，剛開始錄這首歌時，先唱了3、4遍，情緒本來看起來相當穩定，但在反覆聆聽吸收歌詞之後，李千那開始感受到「有很多很多情緒」，之後突然唱著唱著就哭了！就連在拍攝MV的時候，情緒也不斷湧上，劇組嚇到不敢喊卡，讓她可以hold住情緒，放心的哭，李千那笑說：「結果這首歌，真的變成我自己『不敢聽的歌』了。」她也表示，這是一首會讓她回憶起難過時刻的歌曲，但聽了之後，也會覺得很開心，「因為可以承認也可以希望，自己把這所有的一切放下了。」

李千那推出單曲＜不敢聽的歌＞，5月6日MV、各大數位平台上線。(環球唱片提供)

李千那推出單曲＜不敢聽的歌＞，5月6日MV、各大數位平台上線。(環球唱片提供)

(中時 )