行政院長蘇貞昌宣布新一波紓困方案，鎖定有工作、未加保的民眾排富發放一萬元紓困金，吸引大批民眾湧進各區公所排隊申領，但由於中央在公文及詳細辦法還未送達就倉促宣布，基層公務員措手不及、人仰馬翻，民眾罵聲連連。

台中市議員張瀞分說，民眾排隊買口罩之亂才剛稍微有點緩和，現在為了紓困竟然又大排長龍，而且排隊還不一定領得到，很多經濟弱勢民眾誤以為只要拿身分證登記就可以領一萬塊，事實上並非如此。

張瀞分唸出目前已知可能的申領條件，包括原本有工作但因疫情請假或無法從事工作導致家庭生計受困；沒有加入軍、公、教、勞、農等社會保險；要先釐清家戶人數，並搞清楚共同生活戶內所有成員的收入，算出一月到四月的平均月收入，還要拿出證明；再來還要調查一月到四月共同生活戶所有成員的存款狀況並加總計算，再換算平均每人生活費；最後還要將換算出來的生活費數字和各縣市的最低生活費比較，擠進各縣市最低生活費的1.5倍至2倍之間，才能領這1萬元。

張瀞分說，她光是囉囉嗦嗦唸這些初步的辦法就唸得氣喘吁吁，一般民眾怎麼可能搞得清楚，衛福部長陳時中也坦言[真的很難算]，一一個簡單的紓困案被搞得霧煞煞，民眾為了一萬塊紓困排隊一、二個小時最後還可能領不到，怎麼不生氣。

張瀞分指出，世界各國沒有哪一個國家像台灣這樣紓困的，美國直接把紓困金匯給人民，成人約台幣3萬6千元，日本也發給每位國民約台幣2萬8千元，香港發給每人約台幣3萬8400元，新加坡也是直接匯給公民約台幣1萬2千元，國民黨立委及議員不斷建議政府也以最簡單直接且迅速的方式發現金，但民進黨中央為了政治考量就是不同意，如果每一件事情都是政治掛帥，會搞死老百姓。

(中時 )