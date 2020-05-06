內政部長徐國勇上午到成功嶺視察役政署替代役訓練班防疫情形，徐國勇強調，防疫工作不可鬆懈，尤其像替代役訓練班這種集體生活的環境，更務必要確實做好各項防疫措施，維護役男的安全與健康。

徐國勇今日視察時，再三提醒替代役訓練班做好各項防疫措施，包括接訓前，進行訓練班營舍內外消毒、辦理防疫衛教宣導課程、清點充備防疫物資，並與縣市役政單位加強溝通聯繫，對有出國史、接觸史或健康疑慮役男延期徵集；接訓當日，入營役男全面戴口罩，並量測體溫等。

內政部役政署表示，預為防範群聚感染，確保役男健康安全，替代役訓練班已落實6大防疫作為，包括已採購800個肥皂補充吊掛每個水龍頭，讓受訓役男勤洗手，並於各大餐廳外共增設50個洗手台，讓役男有更充足時間洗手；比照國軍採專案實名制公費申請口罩，讓役男每人每日發放1片並全程配戴受訓；用餐、就寢、戶外授課、開結訓均維持適當社交距離；規範用餐、浴廁定位及動線；每日皆量測體溫4次；要求對有疑似症狀個案規劃自主健康管理專區。

徐國勇指出，替代役男是國家重要人力資源，防疫措施與訓練環境安全，是替代役訓練班當前首要之務，應持續落實防疫作為，並依疫情發展滾動調整各項防疫與衛生管理措施，務求提供最佳訓練環境，確保役男的安全與健康。

(中時 )