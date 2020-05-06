許多民眾抱怨，申請補助真的很難，規定一大堆。（游念育攝）

行政院宣布擴大急難紓困方案，北市各區公所一早就擠滿詢問的人潮，北市大同區公所主任祕書周明怡表示，從前幾天開始，就有不少民眾來詢問，但因今天才開始申請，前幾天真的無法回答民眾的問題，還有長者因無法申請，待了好久就是不走，讓基層人員忙翻天，許多社會課的同仁也到第一線幫忙，盼能幫助民眾盡快解決問題。

來到大同區公所申請的王伯伯無奈指出，政府的紓困方案要求很多，台灣要沒有勞保真的很少，推出紓困看的到卻領不到，政府要給錢就要給的爽快，直接發消費券就好，規定一大堆，像是賣玉蘭花的業者怎麼申請工作證明，接案的舉牌、派報人員也很難領到補助。

周明怡指出，許多長者不了解紓困方案，按文字上看來似乎都有符合條件，但這次的紓困方案是發給因受疫情影響的工作者，而非退休長者，雖長者可能都還在擺攤工作，但因領有其他補助，就不能再領取紓困方案。

周明怡表示，從昨天開始，區公所鐵門還沒開就有好幾位長者在現場排隊，想了解紓困方案，但也因當時還沒有完整的細節，無法回應，今天開始申辦，上午約有200位民眾來申請，周說，社會課的同仁也都到第一線幫忙，透過千人防疫媒合的工作人員也到前台幫忙，盼能快速解決民眾的問題。

(中時 )