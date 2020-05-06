北市京華城百貨球體建築5日下午在施工時突然引發火警，台北市長柯文哲官方instagram帳號立即發限動動態，指「京華城火警我正在附近嚴正關切」。此舉遭網友怒批隔岸觀火，隨後緊急刪除。柯稍早坦言，媒體事務組用字不精確，有要求檢討改進。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希感嘆表示，如果這個背影是韓國瑜，「死定了！」

正在拆除中的台北市京華城百貨球體建築，昨下午在施工時突然引發火警，冒出陣濃煙，台北市消防局獲報後緊急出動大批人車前往灌救，由於起火點在球體內部，造成大量濃煙冒出，幸好當時內部沒人，消防局經過抽煙及灌水後，半小時內將火勢撲滅。未料，柯文哲卻在instagram貼出限動動態，並寫下「京華城火警我正在附近嚴正關切」。

柯文哲此舉遭批隔岸觀火，該限時動態也緊急刪除。柯文哲今天表示，用字不精確引起大家P成「哏圖」，媒體事務組認為不精確，後來就撤掉，他有要求媒事組要檢討，以後用字怎麼弄、double check後可以怎麼做，但這小插曲還好，反映不好再做檢討改進。

對此，李來希在臉書直言，快要笑掉大牙了。他說原來施政可以這樣靠打屁？這樣的距離與高度肯定可以達到防疫「笑果」，順時中先生要不要來觀摩一下？他也感嘆表示，如果這個背影是韓國瑜，死定了！

(中時電子報)