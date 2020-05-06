公所承辦人員表示，每天開門就會有無數民眾過來詢問，她們也不厭其煩的回答民眾心中的疑慮（吳建輝）

公所承辦人員說，但還是有少部分的民眾，可能問不到她想要的答案，會有些情緒上的字眼。（吳建輝）

彰化縣議員曹嘉豪（左）痛批，這兩天他電話接不完，整個紓困政策都沒有相關完整的依據，就貿然上路相當草率，認為主管機關應該要有更完善的配套，別讓原本政府美意變了調。（吳建輝攝）

紓困措施急上路，讓各地公所兵荒馬亂，彰化縣議員曹嘉豪就痛批，這兩天他電話接不完，整個紓困政策都沒有相關完整的依據，就貿然上路相當草率，只為地方公所帶來困擾，認為主管機關應該要有更完善的配套，別讓原本政府美意變了調。

自營早餐店的陳小姐就說，之前有去問過勞工紓困貸款10萬元，他們說要有勞保才有資格，但他們規模較小沒有勞保，所以不符規定，聽到政府宣布有無保者可以領取１萬補助，所以趕快來問看看，但相關的配套好像還不明朗，所以先準備資料，下周再過來送件。

員林市公所社會課長曹以欣說，4日政策公布後，每天至少都有百位的民眾到公所詢問，但目前公所接受到的訊息，僅是一個大方向概念，針對有工作但無任何投保者，才有申請資格，但何謂有工作，在認定會有一些難度。

曹以欣認為，在政策的布達上，民眾可能比較會擷取片段的訊息，認為說只要沒有農保勞保漁保，就能申請１萬元的紓困補助，在認知上可能會有程度上的落差，所以有為數不少的退休民眾，或無工作者前來詢問擴大紓困的部分。

公所承辦人員表示，每天開門就會有無數民眾過來詢問，她們也不厭其煩的回答民眾心中的疑慮，但還是有少部分的民眾，可能問不到她想要的答案，會有些情緒上的字眼，甚至３字經都有出現過，他們也很無奈，只希望民眾能多諒解。

曹嘉豪說，這兩天他相當心疼公所同仁，他理解民眾心中疑慮到公所諮詢，但有些較不理性的民眾，會有情緒上的字眼，他們不是只有受理登記結束就沒事，事後的資料備查與文書整理，需要耗費相當大的精神去動作，他呼籲民眾體諒公所同仁辛勞，多點鼓勵少點責備。

(中時 )