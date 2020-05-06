工控記憶體廠宜鼎(5289)長期深耕醫療領域，近期因應疫情，對多國提供醫療元件緊急出貨；在進入後疫情時代，宜鼎也持續拓展智慧醫療領域，整合AI與影像優化技術。

疫情擴散，全球設備對醫療級元件的需求暴增，宜鼎國際因應各國對於呼吸器的大量需求，近期緊急為中國、歐洲和巴西提供專業醫療元件出貨，提供醫療設備技術和相關產品共同抗疫。全系列醫療級產品更進一步為未來智慧醫療布局，以儲存技術整合影像優化，將朝智慧醫療邁進。

宜鼎在醫療領域長期深耕，並提供高度客製化的服務，以滿足各種醫療設備嚴格的元件要求。在進入後疫情時代，醫療設備將加速邁向遠端看診、醫聯網、影像大數據分析的方向進化，未來在AI診斷與影像分析的醫療應用將會越來越多；宜鼎醫療級解決方案近期也整合影像優化技術，包含防止影像掉格的RECLine韌體優化技術、專為視覺運算(VPU)打造的AI影像加速卡，以及符合穩定高速運算的工業級記憶體系列，為邁向智慧醫療、數位病理以及AI辨識判讀，提供高度軟硬整合的解決方案。

宜鼎藉由工業級儲存技術，提供醫療系統高效的數據運算，也進一步協助建構智慧醫聯網，未來包含呼吸機、內視鏡、核磁共振機、行動醫療護理車、醫療平板電腦，護理站、病床與遠距照護系統、智慧醫療戰情室等；並看好AI落地於醫療場域加速發展，將與各界共同推動智慧醫療的發展。

(時報資訊)