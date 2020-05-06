隨著大陸新冠疫情逐步解封，帶動A股前波跌深的大消費類股率先出現反彈，今早陸股ETF表現亮眼，槓桿型2倍ETF如元大滬深300正2(00637L)、富邦上證正2(00633L)、國泰中國A50(00655L)等盤中漲幅均逾5%。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，過去20年陸股行情走勢非常特別，當牛市來臨時，指數上漲總是又快又急，其餘時間，指數多半呈現區間盤整格局。在這段期間，若採定期定額投資上証指數，以20%為停利點，遇到盤整期，有時需要4-6年時間才能達標；若是遇到火牛行情，4-6個月就可迅速會達到20%停利點。總計共出現6次可以停利出場的機會。人行維穩政策不變，提供充沛資金流動性，對股市將形成有利支撐；A股具三箭優勢，建議可透過定期定額參與A股長期投資機會。

粘瑞益指出，首先，政策提供市場充足的流動性，4月以來人行量化寬鬆政策不斷，包括調整農村的信用社、商業銀行等定向下調存款準備金率1%，釋放長期資金約4,000億元；對金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%；調降LPR利率釋放市場流動性等政策，讓市場資金無虞。

其次，從股市動能來看，觀察近25個交易日中，在申萬一級29個行業中，大消費股股價已率先領漲，食品飲料、醫藥生物、農林牧漁、建築材料和商業貿易等五大行業漲幅逾10%居前，分別上漲21.2%、17.8%、17.2%、12.08%和10.6%，而北上資金流向，4月以來淨流入金額達450.3億人民幣，資金動能逐步回溫。粘瑞益說，未來海外疫情未再出現大幅惡化，全球股市進入反彈行情，帶動A股投資信心回穩，中國各地復工持續，經濟活動開始恢復，將可緩解市場謹慎情緒。

最後須關注財報與兩會政策走向，隨著年報、季報披露季的到來，受新冠疫情影響下，A股各行業上市公司業績受到不同程度影響，業績相對穩定的優質白馬股可望吸引市場關注；加上兩會即將召開，最新的刺激經濟政策有望於兩會後宣布，而貨幣寬鬆有利市場流動性充足，中國經濟有望在第二季度逐漸回升，對A股將帶來正向的提升作用。

(時報資訊)