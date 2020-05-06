由高雄市政府捷運工程局及高捷公司聯合主辦、教育局協辦的「2020美麗大港埔，再現新風華-圓環地景改造創意徵圖」活動，自5月7日正式開跑。

創意徵圖活動6日舉行記者會，由副市長葉匡時親自代表市府強力徵求創意景觀設計圖，該項活動分為「高中職學生」及「大專社會」2組，提供總獎金高達50萬元，向全國各專業領域景觀設計達人或相關科系年輕學子，徵求具有創意特色及吸睛聚眾效果的景觀改造設計圖，期盼藉創意達人的發想，共同打造「美麗大港埔 再現新風華」的未來願景！ 葉匡時表示，大港埔圓環商圈為70年代高雄市區最繁榮的黃金地段，但因時代變遷及生活圈移轉等因素而逐漸沒落，導致傳統商圈的經濟發展受到嚴峻考驗，如何再現大港埔風華，為目前一大重要議題，而捷運大港埔美麗島站扮演著高雄最重要交通轉運站角色。

葉匡時說，市府經發局日前辦理商圈改造競賽，新興區南華商圈及六合夜市各獲得50萬元獎勵金，這次活動將規劃透過美麗島站地面層景觀活化再造計畫，利用創意吸睛的特色建築景觀或裝置藝術，吸引地下捷運人潮延伸至地面層周邊商圈，藉此活絡帶動商圈經濟發展。待疫情緩和後市府也將祭出400萬元補助高市商圈舉辦行銷活動，亦會促請捷運公司在美麗島站舉辦相關商業活動，期為商圈帶來人潮及錢潮。

捷運局長范揚材表示，市府非常重視學生族群的創意發想，基於落實「藝術高雄．教育扎根」理念，希望透過年輕學子的創意設計發想，呈現出「高雄在地特色與價值」，因此，除規劃學有專精的「大專社會組」外，更針對高中職學生規畫「高中職學生組」，各組第一名將分別獲得25萬元及10萬元高額獎金，總獎金則高達50萬元，歡迎各界高手踴躍發揮創意及專業，一起為美麗的大港埔再現全新風華。

徵圖活動自5月7日開始受理至6月17日截止，設計主題不限，但以不破壞、不遮蔽美麗島站四座玻璃出入口主體為前提，以景觀再造創意設計圖為主，包含景觀、建築、設施改造或新增彩繪、裝置物等主題皆可，設計範圍則為捷運美麗島站1號~4號出口地面層周邊景觀建物及設施(可包含出口外第一排建築外觀)。

報名簡章及報名表單可於高雄捷運公司全球資訊網https://reurl.cc/Aq2A5Z下載，請連同報名相關資料、作品圖說，以電子郵件寄送至「美麗大港埔徵圖信箱：[email protected]」，（註明：作品報名繳交），如有其他相關問題詢問，請洽徵圖工作小組 陳先生(02)7730-8830#2019。

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