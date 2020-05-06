國內已連續23天無本土新增案例、疫情控制趨穩。有觀光學者呼籲政府，對外應加強邊境防疫，阻病毒於境外，對內則是鬆綁，活絡經濟，政府紓困將迎刃而解。交通部與觀光局考量，在疫情持續穩定的前提下，研議推動第一階段的「防疫旅遊」，提前活絡國內旅遊市場。

交通部長林佳龍昨出席七股遊客中心開幕典禮時表示，在疫情穩定趨緩後，就是振興觀光的時刻，國內旅遊會比國外旅遊早3個月到半年復甦，交通部也規畫防疫觀光，包括踩線團等，希望能盡速帶動觀光產業回春。據悉，交通部當晚就邀請旅遊業者開會，並參酌觀光學者意見，責成觀光局共同研議「防疫旅遊」的方向。

交通部官員也透露，有考慮比照先前秋冬、春遊補助，補助自由行及團體行，但細節仍在規劃。下階段才會進入出入境旅遊市場；經費會用行政院核定的紓困振興經費來辦。

對此，大同技術學院助理教授高洺塗認為，任何紓困補助，都比不上讓業者自己動起來還來得有效；在疫情持續穩定趨緩下，高相當肯定政策從紓困進入振興階段，也就是第一步所推動的「防疫旅遊」，有條件式開放、保持社交距離，讓大家「安心玩」，例如：一輛遊覽車從原本可載40人改成只座20人等，都是可行作法。

高洺塗表示，以往大家出遊可能會往市區景點跑，但防疫期間，大家已轉往大自然呼吸新鮮空氣、避免人潮群聚，這種習慣的改變，已影響消費者旅遊型態。預計5月下旬起，讓各公協會帶著旅行業者到各處踩線，包裝成團體、個人等套裝行程，他認為，接下來應同步啟動校外教學活動。

國內旅遊先啟動後，第二步則是「出、入境市場」，高洺塗建議，觀察各國疫情控制的趨勢，對疫情控制穩定的國家，有條件開放，如：韓國、越南等國。

(中時 )