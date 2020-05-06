高雄70年代最繁華的地區大港埔是高雄子民最難忘的回憶，但因為時代變遷逐漸沒落，市府為了讓大港埔恢復興盛，6日由高雄市政府捷運工程局及高捷公司聯合主辦「2020美麗大港埔，再現新風華－圓環地景改造創意徵圖」活動，希望讓大港埔的繁榮再現。

大港埔的所在地位於當今高雄美麗島捷運站，曾是70年代高雄最為繁華的商圈，但近期逐漸沒落，原來以為將高雄捷運2線的交接站設置於此，可以振興大港埔商家，但近年來不見成效，市府承諾將會再研擬相關辦法，讓大港埔再現繁榮，打造大港埔新氣象。

此競賽活動分為「高中職學生」及「大專社會」2組，提供總獎金高達50萬元，向全國各專業領域景觀設計達人或相關科系的年輕學子，徵求具有創意特色及吸睛聚眾效果的景觀改造設計圖，期盼藉創意達人的發想，共同打造「美麗大港埔 再現新風華」的未來願景。

高雄市副市長葉匡時6日也親臨活動現場，他表示大港埔圓環商圈為70年代高雄市區最繁榮的黃金地段，但因時代變遷及生活圈移轉等因素而逐漸沒落，導致傳統商圈的經濟發展受到嚴峻考驗，如何再現大港埔風華，是一大重要議題，而捷運大港埔美麗島站扮演著高雄最重要交通轉運站角色。

(中時 )