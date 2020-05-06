平溪天燈是國際知名節慶，每年吸引許多國內外遊客造訪，但天燈造成的危害，卻是難以預測，新北市經發局擬訂天燈自治條例，從製造源頭管控，要求製造天燈業者都須申請雷射標章，並繳交相關費用，並成立永續基金，協助地方創生，促進地方發展，透過業者繳交費用，風險平攤。
經發局長何怡明表示，《新北市天燈永續發展自治條例》將從製造源頭管控，要求製造天燈業者都須申請雷射標章，並繳交相關費用，並成立永續基金，協助地方創生，促進地方發展。
何怡明說，天燈確實可能帶來災害，但實際要追溯造成災害的源頭是哪一盞天燈，又或是誰製造，相當困難，自治條例就是希望藉由部分費用繳交，形成風險攤平的概念。經發局將在近日赴十分、菁桐等地區舉辦說明會，蒐集地方意見，將待市政會議通過後，送議會審議。
新北市長侯友宜也在市政會議表示，天燈自治條例應該盡快訂定，不要等到哪天發生火災、重大公安事件，自治條例還放在抽屜。
(中時 )
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