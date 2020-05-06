科技部首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，今(6)日公布「自然科學及永續發展」領域獲選3本書籍，分別是《台灣地質概論》、《台灣區域海洋學》及《愛因斯坦冰箱》。

科技部表示，自然科學及永續領域「最具影響力研究專書」推薦作業，以2016年到2019年近3年出版的專書為範圍，評選標準主要包含「學術影響力」、「科學影響力」、「專業貢獻度」及「社會影響力」等。由各學門彙集推薦，經邀集相關領域學者專家進行複審評選。

本次共有3本專書獲選，《台灣地質概論》由台灣大學地質系教授陳文山共9位共同作者，彙整近30年來的研究成果所重新撰寫。

陳文山等9位作者在書中敘明，我國位處於第四紀的造山運動環境，地質構造複雜且地震頻繁。1970年代以來，在科技部支持之下，開始以台灣地質研究為主題進行研究，更成為全球地質學家研究的重點。這本專書讓世界看見我國地質的重要性及影響力，同時也是研究台灣地質的重要專書。

《台灣區域海洋學》為台大海洋所教授詹森主編，該書是首部集海洋界眾人之力發揮台灣強韌精神，完全採用在地海洋研究素材與探測成果，以台灣觀點編纂而成的專書，兼具台灣海洋特色及國際影響力，對於國際海洋科學相關的研究，產生十足的影響力。

《台灣區域海洋學》介紹台灣四面環海位處四周洋流、水文、潮汐、地形、海底地質、生態、生物多樣性等非常複雜的環境，造就了台灣在全球海洋研究中的獨特地位。該書兼具基礎與科普海洋學知識，藉著清晰易懂圖文，達到深化台灣海洋興國意識與建立世界海洋公民素養之目的。

《愛因斯坦冰箱》的作者是中原大學物理學系教授高崇文，他以輕鬆有趣的文字，將科學家的生平和研究歷程來帶入物理的發展史，以及貼近生活的重要物理知識，並以淺顯易懂的方式表達繁複的物理概念，將抽象的概念具體展現或圖像化，是一本跨物理、歷史及人文領域的科普專書，兼具科學及社會影響力。

科技部表示，期許藉由本次年度最具影響力研究專書推薦，塑造研究專書的新標竿，鼓勵更多自然科學領域學者發揚台灣在地性，撰寫專書以發表研究成果，進而持續深化並發揮學術的影響力，也呼應科技部評選「最具影響力研究專書」初衷。

(中時 )