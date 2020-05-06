全球首場職棒賽日前搶先在台中開打，吸引國內外媒體報導！中華職棒宣布8日起逐步開放球迷進場，台中洲際棒球場相關防疫配套措施。市長盧秀燕說，運動局已與中華職棒、中信兄弟召開防疫協商會議，並與賽事人員一同至球場會勘，賽前將全面完成消毒、加強動線規劃與分流，嚴陣以待各項防疫措施。

台中市議會6日舉行第3屆第3次定期會，對於中職將於5月8日開放球迷入場觀賽，市議員劉士州、謝明源皆建議市府協助做好防疫配套措施。

盧秀燕表示，目前中央流行疫情指揮中心防疫指引規範，考量群聚感染風險，建議停辦室外500人以上的公眾集會，中華職棒賽扣掉相關工作人員，觀眾可能無法超過200人，對於中職盼放寬到1000名球迷入場；若中央同意放寬，相關場地與人員防疫規範都須加嚴佈署，運動局會嚴陣以待。

運動局指出，依據疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，目前8日兩場比賽開放200名球迷入場，中華職棒若能滿足「購票資訊實名制」、「進出動線安全」、「保持社交距離」及「飲食注意個人衛生」等4大條件，即可放寬到1000名球迷進場看球。

運動局強調，已邀集中區傳染病防治醫療網黃高彬指揮官、中華職棒大聯盟及中信兄弟等召開多次防疫協商會議，對於進場民眾嚴格採實名登記制、全程戴口罩，賽前以1公尺以上的距離進行劃位，維持社交安全距離。

球迷入場將規畫固定動線並分區入座，座位區走道也會增加人力，管控球迷全程戴口罩，禁止隨意走動，提供球迷安全的觀賽環境。

(中時 )