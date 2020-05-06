新冠肺炎疫苗報佳音!國光生技今宣布，經過四個月國光研發同仁不眠不休的努力，已成功生產出候選疫苗，經實驗證實小鼠血清中抗體反應優異，預計今年第3季獲准開始第1期人體臨床試驗，董事長詹啟賢於記者會上訂定目標，明年秋天來臨之際疫苗能量產，讓台灣民眾人人可施打。

台大病毒實驗室教授張淑媛表示，進行疫苗抗體中和試驗，結果注射新冠疫苗的小鼠血清中，發現小鼠抗體反應優異，可引發高力價中和抗體、有效抑制病毒，血清抗體經高度稀釋後仍足以讓新冠病毒失去感染力，確認其有效性，讓台灣研發新冠疫苗邁向人體試驗的重要里程碑；接下來國光將進行新冠疫苗GMP量產作業，同時完成後續毒理試驗及攻毒試驗。

詹啟賢表示，今年4月國光生技完成流感疫苗的投標，得標佔60％、近370萬劑流感疫苗，由於流感疫苗與新冠疫苗是不同技術，且在不同工廠產線生產，相互不受影響；國光生技在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應該可以提供足夠的產能滿足國內需求。

雖然歐美疫情稍微舒緩，但詹啟賢仍擔憂，今年秋天流感、新冠肺炎可能一起侵襲北半球，兩個流行病同時發生非常麻煩，建議民眾今年秋天流感疫苗最好要施打，因為對付1個流行病比2個簡單。

國光生技在細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，可以提供足夠的產能滿足國內需求，詹啟賢表示，國光在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制，未來疫苗人體實驗將用於老年、壯年、幼童，並分不同劑量做實驗。

(中時 )