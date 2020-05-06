根據鄉林不動產研究室今（6）日公布的最新調查顯示，最近利率、油價「雙降」，換屋族紛紛回流，換屋需求抬頭，全台屋齡最老的台北市，鑑於高房價，紛紛「輕移民」到新北市，換屋首選將以45坪以上的三~四房產品為主，預期會是下半年主流。

鄉林不動產研究室調查，下半年的新案，房型比例出現變化，新案紛紛提高三房比例，從原本三房與兩房比例的2：8，拉高為4：6或5：5，可望成為未來這兩年的建商推案新趨勢。

鄉林不動產研究室表示，新冠肺炎疫情推升台商企業加速回流與置產，國內利率持續探底，近日又因錢櫃KTV大火，催化許多換屋族的加速購屋念頭。

鄉林不動產研究室指出，儘管新北市過去五年來低總價小宅因去化快，蔚為市場主流，但近來受到921後蓋的房子已逐漸屆滿20年，屋主紛紛有意換新房，建商嗅到這股新趨勢，未來新推案可望提高45~52坪的大三房、甚至四房的產品比例。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，新冠肺炎疫情所及「房價凍漲，利率如油價直直落」，對於有意購屋及置產者而言是個絕佳購屋時機。

(工商 )