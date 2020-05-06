母親節將屆，總統府秘書長陳菊今上午在總統府以視訊慰勞憲兵211營官兵，陳菊表示，211營的工作夥伴協助總統府的防疫工作，為同仁進出時量體溫、噴酒精等，替府內同仁的健康把關，感謝他們一年來守護總統府安全的辛勞，並致贈康乃馨，提前祝福官兵及家人們母親節快樂。

陳菊也在臉書強調，211營負責戍衛總統府安全，特別執行總統、副總統維安勤務時，更要做到滴水不漏、萬無一失，是一支肩負重責大任的精銳部隊。

陳菊致詞時表示，藉著螢幕看到211營的夥伴們精神都很好，她很高興再次看到大家。今年由於武漢肺炎疫情防疫的考量，她無法像往年一樣，在母親節前夕到營區與大家見面，因此透過視訊的方式，問候營區所有辛苦的工作夥伴。

陳菊指出，211營的夥伴與總統府關係密切，不只每天與府內同仁一起上班、執勤，更24小時承擔總統府的警衛工作，特別是護衛總統及副總統的安全，非常辛苦也貢獻良多，她要代表總統、副總統感謝大家。

陳菊表示，211營平時肩負重要任務，勤務忙碌辛苦，與家人相聚的機會比較少，她也要藉由這個機會送大家康乃馨，大家可以帶回家轉送母親或身兼母職的家人們，表達愛與感謝的心意；如果因為執勤而不能回家，也一定要記得打電話給母親。

陳菊說，今天的康乃馨都是台灣在地生產，和大家一樣，生於台灣、長於台灣。大家身為國軍的一份子，不只是要保衛任務轄區─總統府，更要保衛自由民主的生活，捍衛台灣。

陳菊表示，今天非常高興藉由視訊方式與大家見面，也請211營張達仁營長代她將康乃馨分送給大家，祝福大家母親節快樂。

隨後，張營長代表秘書長轉贈康乃馨給營區官兵們，並由中尉鄭珈儀視訊回贈秘書長母親節賀卡，也唸出卡片內容謝謝秘書長，現場氣氛溫馨愉悅。

(中時 )