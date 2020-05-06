林姓男子持二級毒品駕車在路邊停靠，遭警方上前盤查，一時心虛棄車落跑，遭員警以柔道大外割將其制伏。警方起出林男身上共有4包安非他命、1包大麻等物，警方將毒品全數扣回派出所。

39歲林男5日於楊梅駕車外出，將車停靠在老坑溪橋上，警方巡邏時發覺有異狀於是上前盤查，但林男疑作賊心虛，馬上棄車落跑，員警立刻上前要將林男逮捕，使出大絕招柔道大外割，當場讓林男踉蹌倒地。

警方查出林男身上共持有4包安非他命，毛重144.48公克、1包大麻毛重0.43公克、1組安非他命吸食器、1台電子磅秤及毒品分裝袋，警方查扣後將毒品全數帶回派出所。

警方指出，林男為治安顧慮人口，近期因里長反應當地附近社區租屋處民眾出入異常複雜，時有妨害安寧情事。警方才會編排便衣員警在鄰近超商埋守，加強巡邏該地，也確實查獲到林男意圖販賣持有二級毒品。

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(中時 )