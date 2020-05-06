受到疫情擴散至歐美市場，需求減緩，動態隨機存取記憶體(DRAM)現貨價自高點回檔，主流規格DDR4顆粒現貨均價近半月回落近1成。展望後市，製造廠南亞科(2408)表示將關注後續疫情發展。

第一季市場搶貨，積極儲備庫存，推升記憶體價格上漲，但因疫情蔓延全球，歐美市場需求趨緩，DRAM現貨價於3月中至4月初，自波段高點開始滑落。據市調機構集邦科技調查，DDR4 8G顆粒現貨均價自3.64美元滑落至3.29美元，跌幅約9.6%；DDR4 4G顆粒現貨均價自2.24美元滑落至1.97美元，跌幅12%，為3個多月新低。

記憶體模組業者表示，因歐洲、美國與東南亞等地紛紛採取封關措施，不僅物流運輸受阻，市場需求同步趨緩，預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年。

製造廠南亞科表示，目前營運並未受到疫情影響，只是歐美疫情尚未緩和，恐影響總體經濟成長，未來將密切觀察疫情發展。

南亞科預期，若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉；若疫情延續到第3季，可能影響全球經濟及就業情況，下半年市況恐將趨緩。

集邦科技在年初時預估DRAM與NAND Flash價格將一路看漲至今年年底，但在供需出現結構性的改變下，採購備貨力道將萎縮，且終端需求將呈疲弱態勢，集邦指出，記憶體均價漲幅收斂或是反轉往下的可能性大幅提高，尤以原本供需缺口就不大的NAND Flash最為明顯。

(時報資訊)